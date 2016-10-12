В Одессе строительный кран упал на автомобиль и ресторан (фото)
11:41, 12 октября 2016Происшествия
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Не выдержав сильного ветра, в Одессе рухнул строительный кран.
В одесской Аркадии кран упал на машину / dumskaya.net
Как сообщает "Думская", ЧП произошло утром 12 октября на конечной транспорта в Аркадии около входа на центральную аллею.
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Упавшая конструкция повредила крышу ресторана, арку, припаркованный автомобиль, а также троллейбусную контактную сеть (остановлены маршруты №5, 7, 9, 10, 11). Проезд в конце Генуэзской улицы перекрыт.
По данным полиции, никто не пострадал.
Отмечается, что это не первый подобный случай в Аркадии: в ноябре прошлого года во время падения крана пострадали двое рабочих.
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