В Омске башенный кран упал на дорогу, убив четырех людей (видео)

Как говорится в сообщении Следственного комитета РФ по Омской области, 26 октября около 17:00 на улице Маршала Жукова в Омске в районе дома №111 в результате падения башенного крана на проезжую часть были травмированы шестеро человек, четверо из которых скончались.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

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По предварительным данным следствия, на строительной площадке торгово-выставочного комплекса с гостиницей произошло падение башенного крана на автомобили Toyota RAV4 и ГАЗель-Соболь. В результате падения крана скончались водитель и пассажирка автомобиля Toyota, а также ехавший в машине малолетний ребенок. Кроме того, второй ребенок в возрасте 5 лет из этого автомобиля, водитель другого автомобиля и крановщик были госпитализированы с различными травмами. Несмотря на оказываемую медпомощь, впоследствии в больнице скончался водитель "ГАЗели".

Ведутся следственные действия, направленные на установление компании, которой принадлежит кран, а также причин его падения и травмирования потерпевших.