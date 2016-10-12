Во Львове водитель, который пьяным убегал с места предыдущего ДТП, сбил двух пешеходов (фото)

Во Львове вчера, около 21 часа на улице Шевченко произошло два ДТП с участием одного автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Львова.

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По данным полиции, водитель Hyundai Terracan совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Caddy. Впоследствии он на большой скорости продолжил движение по встречной полосе и через 400 метров выехал на тротуар, где наехал на двух пешеходов в возрасте ориентировочно 45 лет.

Один мужчина погиб на месте от полученных травм, второго забрала скорая помощь в тяжелом состоянии.

«Водитель Hyundai Terracan имел очевидные признаки алкогольного опьянения, и его пассажир тоже. При проверке на состояние опьянения устройство драгер показал результат – 1.52 промилле», - говорится в сообщении.

Первую аварию оформляли патрульные. На 45-летнего водителя составили протоколы за управление в нетрезвом состоянии, за совершенное ДТП, за побег с места аварии и постановление за управление без необходимых документов.

Вторую аварию с пострадавшими оформляли следователи Шевченковского отдела полиции. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.