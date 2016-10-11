В Харькове активисты поймали пьяного полицейского за рулем, он пытался снять номера с авто (видео)

Харьковские общественники остановили полицейский автомобиль "ВАЗ-21099". По словам активистов, водитель был пьян, передает местный сайт 057.ua.

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Отмечается, что общественники позвонили в полицию. На место приехали патрульные полицейские. Однако до их приезда, со слов активистов, служебные номера с автомобиля были сняты.

Факт происшествия изданию подтвердили в Управлении патрульной полиции. Однако детали ЧП комментировать отказались.

В ГУ НП в Харьковской области прокомментировать ситуацию пообещали позже.

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