В Харькове активисты поймали пьяного полицейского за рулем, он пытался снять номера с авто (видео)
13:43, 11 октября 2016Происшествия
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По словам общественников, служебные номера с автомобиля были сняты до приезда полицейских.
Активисты поймали пьяного "копа" за рулем / Скриншот
Харьковские общественники остановили полицейский автомобиль "ВАЗ-21099". По словам активистов, водитель был пьян, передает местный сайт 057.ua.
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Отмечается, что общественники позвонили в полицию. На место приехали патрульные полицейские. Однако до их приезда, со слов активистов, служебные номера с автомобиля были сняты.
Факт происшествия изданию подтвердили в Управлении патрульной полиции. Однако детали ЧП комментировать отказались.
В ГУ НП в Харьковской области прокомментировать ситуацию пообещали позже.
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