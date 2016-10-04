В Киеве во дворе частного дома ночью взорвалась граната

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Сегодня в 3:40 ночи в киевскую полицию поступила информация о взрыве во дворе частного дома на Троещине. По указанному адресу немедленно выехали патрули полиции, следственно-оперативная группа и представители взрывотехнической службы.

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По предварительным данным, взорвалась граната Ф-1. Эксперты изъяли с места происшествия остатки боеприпаса и направили их на проведение исследования.

Жертв и пострадавших нет. В результате взрыва осколками поврежден автомобиль, который был припаркован во дворе. Правоохранители выясняют обстоятельства и причины этого чрезвычайного происшествия.

Следственным отделом Деснянского управления столичной полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.