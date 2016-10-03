В Киеве неизвестные в масках напали на полицейского, забрали оружие и удостоверение
15:45, 03 октября 2016Происшествия
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В Соломенском районе Киева неизвестные в масках на лице напали на сотрудника полиции и, угрожая предметом, похожим на пистолет Макарова, отобрали у него табельное оружие, спецсредства и служебное удостоверение.
Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию злоумышленников / Фото УНИАН
Об этом сообщает LB.ua.
После этого они скрылись на автомобиле Volkswagen Golf 3 черного цвета с регистрационными номерами Киевской области. По автомобилю в Киеве введен план "Перехват".
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Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию злоумышленников.
Ранее сообщалось, что в Соломенском районе Киева водитель "MITSUBISHI Pajero" напал на полицейского и отобрал у него табельное оружие. Патрульного госпитализировали в больницу.
Напомним, что вечером 2 октября в городе Белая Церковь Киевской области двое патрульных погибли по вине пьяного водителя.
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