В Киеве неизвестные в масках напали на полицейского, забрали оружие и удостоверение

Об этом сообщает LB.ua.

После этого они скрылись на автомобиле Volkswagen Golf 3 черного цвета с регистрационными номерами Киевской области. По автомобилю в Киеве введен план "Перехват".

Читайте также"Попал под груженый лесом КамАЗ": на Киевщине погиб известный капеллан, побывавший в плену "ЛНР"

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию злоумышленников.

Ранее сообщалось, что в Соломенском районе Киева водитель "MITSUBISHI Pajero" напал на полицейского и отобрал у него табельное оружие. Патрульного госпитализировали в больницу.

Напомним, что вечером 2 октября в городе Белая Церковь Киевской области двое патрульных погибли по вине пьяного водителя.