ДТП в Белой Церкви: полиция назвала имена погибших патрульных (фоторепортаж, видео)

По предварительным данным, внедорожник с польскими номерами выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль полиции.

В результате столкновения двое пассажиров-правоохранителей, 22-летний лейтенант полиции Андрей Яцура и 24-летний старший сержант полиции Михаил Корниенко, погибли на месте происшествия, сообщили в ГУ НП в Киевской области.

Читайте такжеМасштабное ДТП на выезде из Киева: полиция установила личности трех погибших

Еще один полицейский, 23-летний старший лейтенант Родион Совиженко, который находился за рулем служебного авто, с телесными повреждениями доставлен в реанимационное отделение местной больницы.