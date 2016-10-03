ДТП в Белой Церкви: полиция назвала имена погибших патрульных (фоторепортаж, видео)
08:39, 03 октября 2016Происшествия
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В Белой Церкви в результате ДТП погибли двое патрульных полицейских, а третий с тяжелыми травмами находится в больнице.
По предварительным данным, внедорожник с польскими номерами выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль полиции.
В результате столкновения двое пассажиров-правоохранителей, 22-летний лейтенант полиции Андрей Яцура и 24-летний старший сержант полиции Михаил Корниенко, погибли на месте происшествия, сообщили в ГУ НП в Киевской области.
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Еще один полицейский, 23-летний старший лейтенант Родион Совиженко, который находился за рулем служебного авто, с телесными повреждениями доставлен в реанимационное отделение местной больницы.
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