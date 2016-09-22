Врадиевка-2 на Николаевщине: двум полицейским продлили арест

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, суд принял такое решение 22 сентября.

«Указанные ходатайства прокуратура внесла в суд в связи с тем, что срок содержания под стражей указанных лиц истекает 25 сентября этого года», - сообщили в прокуратуре.

Полицейских подозревают в совершении преступления по ч.3 ст.365 Уголовного кодекса Украины (превышение служебных полномочий).

Досудебное расследование продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление объективных обстоятельств.

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Как сообщал УНИАН, 24 августа этого года в пгт Кривое Озеро Николаевской области во время задержания сотрудниками полиции от выстрелов погиб местный житель Александр Цукерман.

Как утверждают в полиции, Цукерман оказал сопротивление, поэтому полицейские применили «меры физического воздействия и наручники». В соответствии с заключением судебно-медицинской экспертизы, он скончался от огнестрельных ранений: на теле погибшего обнаружено не менее четырех огнестрельных ранений, полученных в результате выстрелов из травматического пистолета.