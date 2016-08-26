Врадиевка-2 на Николаевщине: водолазы прекратили искать пистолет, из которого убили Цукермана (видео)

Специалисты прочесали все дно реки возле моста, но ничего не нашли, говорится в сюжете ТСН.

Затем появилась информация, что оружие могло быть в другом месте. Называли даже какой-то тайник арестованного копа. Однако о том, что орудие убийства найдено, информации нет.

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Самой запутанной является ситуация с телом погибшего. После официальной экспертизы в Николаеве, которая показала, что смерть наступила в результате кровопотери и травматического ранения сердца, тело выдали родственникам. Те заявили, что доставили его на дополнительную экспертизу в Умань. Там ТСН заверили, что с Николаевщины им никого не привозили.

Как удалось выяснить, повторную экспертизу таки проводили, но опять в Николаеве. И тело уже отдали родственникам для захоронения.

В ночь на 24 августа в Кривоозерском районе Николаевской области во время задержания полицейскими скончался 32-летний житель Кривого Озера Александр Цукерман. Как утверждают в полиции, умерший сопротивлялся, поэтому полицейские применили «меры физического воздействия и наручники». Позже появилась информация, что Цукерман скончался от огнестрельных ранений. По данным судмедэкспертизы, в него стреляли в упор из травматического пистолета.