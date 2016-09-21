Работник завода на Львовщине погиб, упав в бункер со щебнем
08:54, 21 сентября 2016Происшествия
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В Червонограде Львовской области погиб работник завода железобетонных изделий.
В Червонограде погиб заводчанин / google.com/maps/contrib/114319550689126099305/photos
Как сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации, 20 сентября в 11:45 на ОАО "Червоноградский завод железобетонных изделий" на улице Львовской работник конвейера 1961 года рождения упал в бункер со щебнем где его и засыпало.
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Отмечается, что житель Червонограда скончался на месте происшествия.
Тело погибшего было доставлено в морг Червоноградской центральной городской больницы.
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