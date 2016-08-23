На Львовщине с памятника Сечевым стрельцам вандалы похитили брозновый герб и буквы
В Червонограде Львовской области неизвестные похитили элементы памятника Сечевым стрельцам.
Как сообщает пресс-служба Главного управления полиции в Львовской области, в Червоноградский отдел полиции 22 августа поступило сообщение о краже элементов памятника на улице Богдана Хмельницкого.
Выездом на место происшествия установлено, что с памятника Сечевым стрельцам на улице Богдана Хмельницького неизвестные демонтировали и похитили бронзовый герб размером 30х30 сантиметров и бронзовые буквы, которыми была выложена надпись «Борцам за волю Украины».
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Сумма ущерба устанавливается.
Отмечается, что указанный памятник к архитектурным памятникам не относится.
Устанавливаются причастные к краже элементов памятника.
Решается вопрос об открытии уголовного производства.