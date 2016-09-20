В Запорожье перевернулся микроавтобус с пассажирами, есть пострадавшие

Как рассказала корреспонденту УНИАН пресс-секретарь патрульной полиции Запорожья Юлия Шеймухова, по предварительным данным, водитель маршрутки не справился с управлением на скользкой дороге.

По данным полиции, пассажирский микроавтобус, двигавшийся по маршруту №75, с Южного микрорайона в правобережную часть города, перевернулся на выезде с плотины ДнепроГЭСа.

«В момент ДТП салоне маршрутки находилось 7 пассажиров. Двое из них с серьезными ранениями госпитализированы с места аварии «скорой»», - сообщили в полиции.

По данным главы Независимого профсоюза медиков скорой помощи Анатолия Сидоренко, госпитализированы 63-летний мужчина и 31-летняя женщина.

Читайте такжеВ Николаеве водитель BMW насмерть сбил 4 дорожников (фото)

«У мужчины - черепно-мозговая травма, рана лба, у женщины – закрытая черепно-мозговая травма, тупая рана живота множественные гематомы и подозрение на перелом позвоночника», - сообщил Сидоренко.

По факту ДТП проводится проверка. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как ранее сообщал УНИАН, 22 августа в Запорожской области во время дорожно-транспортного происшествия пострадали 9 детей.