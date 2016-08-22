В Запорожской области в ДТП пострадали 9 детей

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, авария произошла в 1.35 вблизи с. Григорьевка Запорожского района на 308-м километре автодороги Харьков-Симферополь.

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Водитель микроавтобуса Mercedes Vito выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автобусом Mercedes 309, который перевозил туристическую группу (37 человек, из них 16 детей), которые возвращались из Святогорской лавры в г. Геническ.

В результате ДТП 9 детей (2002-2008 г.р.) госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.