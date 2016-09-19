На Донетчине будут судить женщину-полицейского, которая пьяной насмерть задавила подругу в гараже (фото)

Как сообщает прокуратура Донецкой области, трагедия произошла 27 июля в одном из гаражей автогаражного кооператива «Юпитер» в Краматорске.

38-летняя женщина-рядовой полицейского взвода полка патрульной службы полиции особого назначения «Миротворец» Главного управления Национальной полиции в Киевской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, грубо нарушая требования правил дорожного движения, совершила наезд на 35-летнюю подругу.

От полученных тяжких телесных повреждений потерпевшая погибла на месте.

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Действия обвиняемой квалифицированы по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего).

На данный обвинительный акт прокуратурой Донецкой области направлено в суд для рассмотрения по существу.