Установлены личности всех погибших в Николаеве дорожников и сбившего их водителя BMW (видео)

Как сообщает местное издание «Новости-N», ему удалось установить личности всех погибших.

Это Леонид Дерий, Михаил Слепухов, Виктор Михайличенко и Вячеслав Скляренко. По данным «Новостей-N», Скляренко вчера, 14 сентября, исполнилось 30 лет.

Дерий проработал на предприятии более 40 лет, ему было около 70 лет. Еще двоим рабочим примерно по 30-35 лет.

Место происшествия уже посетили родственники погибших. "Их состояние трудно описать", - отмечает издание.

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В свою очередь, по данным издания, за рулем машины был человек по имени Дмитрий Кононенко 1985 года рождения.

Он является жителем Николаева, работает механиком на судах загранплавания. В конце августа вернулся из очередного рейса.

Автомобиль, на котором было совершено смертельное ДТП, ему не принадлежит - он зарегистрирован на его мать.

При этом Кононенко отрицает свою вину. На допросе в полиции он заявил, что не был за рулем автомобиля, а BMW у него угнали.

Каким образом он оказался на месте происшествия в нетрезвом состоянии и с голым торсом, а также почему убегал, задержанный внятно пояснить не мог.

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Полицейские организовали процедуру опознания водителя очевидцами происшествия.

Отмечается, что в его крови было обнаружено 1,68 промилле алкоголя, что соответствует средней степени опьянения.

Согласно медицинским справочникам, при таком уровне алкоголя в крови «ехать просто невозможно, так как глаза теряют способность хорошо видеть за рулем. При этом очень сильно ухудшается зрение, зато увеличиваются такие факторы, как расслабленность и нахальная самонадеянность. Координация и равновесие полностью теряется, нарушается реакция, стиль вождения становится максимально рискованным. При данной степени опьянения человек становится злым и печальным, нарушается координация его движения, нарушается ровность походки. Некоторые люди могут вести себя очень агрессивно, вплоть до драки. На данной стадии обычно возникаю проблемы с памятью».

По словам очевидцев происшествия, после наезда на четверых сотрудников дорожной службы виновник бросил автомобиль и пытался убежать, но его догнали неравнодушные граждане.

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"Удар был такой силы, что мы подумали, что что-то взорвалось. У нас дети проснулись от этого звука", - рассказала «Новостям-N» жительница одной из многоэтажек по улице 8 Марта.

По ее словам, выйдя на балкон она увидела лежащих на проспекте людей в оранжевых жилетах, автомобиль BMW стоял дальше.

"Водитель выскочил из машины и бросился бежать, его начали догонять люди", - говорит женщина.

Догнать водителя удалось во дворах, где он пытался скрыться на крыше гаражей. Разгневанные прохожие набросились на виновника и "едва не разорвали его на куски". Водителю ничего не оставалось, как вернуться обратно и укрыться в своем автомобиле.

Как отмечает СМИ, и после этого возмущенные люди некоторое время раскачивали и пинали машину. Успокоить разъяренных прохожих удалось лишь прибывшим на место полицейским.

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Напомним, утром в четверг на проспекте Центральном (Ленина) около пересечения с улицей Шоссейной (Фрунзе) в Николаеве автомобиль BMW на высокой скорости, намного больше 100 километров в час, врезался в группу рабочих, наносивших дорожную разметку.

В результате аварии четверо рабочих погибли на месте происшествия. Задержанному водителю грозит от 5 до 10 лет тюрьмы по ч.3 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).