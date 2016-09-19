Количество жертв аварии парома в Таиланде увеличилось до 18 человек
10:07, 19 сентября 2016Происшествия
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По меньшей мере 18 человек погибли после крушения речного парома 18 сентября неподалеку от города Аюттхая в центральной части Таиланда.
Паром перевозил около 150 человек по реке Чаопрайя / REUTERS
Среди погибших шесть женщин и как минимум один ребенок. Власть ведет поиск пропавших без вести, передает ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа.
Ранее сообщалось о 13 погибших в результате аварии.
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Паром, перевозивший около 150 человек по реке Чаопрайя, ударился об опору моста и затонул примерно в 80 км от Бангкока. Судно было зафрахтовано группой мусульманских паломников, которые возвращались с Аюттхае в Бангкок после религиозной церемонии.
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