Количество жертв аварии парома в Таиланде увеличилось до 18 человек

Среди погибших шесть женщин и как минимум один ребенок. Власть ведет поиск пропавших без вести, передает ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа.

Ранее сообщалось о 13 погибших в результате аварии.

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Паром, перевозивший около 150 человек по реке Чаопрайя, ударился об опору моста и затонул примерно в 80 км от Бангкока. Судно было зафрахтовано группой мусульманских паломников, которые возвращались с Аюттхае в Бангкок после религиозной церемонии.