Екатерина не смогла принять свой новый подбородок.

Жена известного украинского певца Виктора Павлика - Екатерина Репяхова - рассказала о своем неудачном опыте пластической операции.

Блогерша опубликовала фото в Instagram своего подбородка "до" и "после" хирургического вмешательства. Она хотела убрать вмятину в той зоне. По словам Екатерины, после липофилинга (метод коррекции, который позволяет увеличить объем и изменить форму различных частей тела с помощью собственной жировой ткани - УНИАН), ей нравился эффект. Однако через две недели она почувствовала дискомфорт.

"Каждый день в течение полугода я смотрела на себя в зеркало и уговаривала нравиться себе. У меня никогда такого не было. С моим старым носом такого не было, потому что я прожила с ним всю жизнь. Я даже начала фотошопить себе лицо, чтобы замазать эту яму. Как можно было так испортить свой красивый подбородок? Зачем?" - написала Репяхова.

Видео дня

Поэтому после операции Екатерина решилась на новое хирургическое вмешательство, однако рассказала о рисках.

"Риски есть везде: свой подбородок - могу не принять старый. Другой имплант - где гарантия, что мне он понравится? Проблема только во мне, я беру ответственность исключительно на себя", - добавила блогерша и пока не показывает свое лицо в сети.

Напомним, ранее солистка "Лисапетного батальона" Наталья Фалион рассказала об осложнениях после ботокса.

Вас также могут заинтересовать новости: