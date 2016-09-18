В Таиланде пассажирское судно врезалось в бетонный мост: минимум 13 погибших (фото)

В Таиланде двухпалубный теплоход врезался в бетонный мост и перевернулся, в результате погибли по меньшей мере 13 человек, сообщает Би-би-си.

"На борту теплохода, который совершал рейс по реке Чао Фрая в центральной части страны, находилось около ста пассажиров", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что на месте инцидента ведутся поисково-спасательные работы. Несколько человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

Поиски жертв в темное время суток осложняет проливной дождь.

Сообщается, что катастрофа произошла после того, как капитан теплохода попытался избежать столкновения с другим судном.