Steam перестал работать в ночь на 7 октября.

В ночь на 7 октября пользователи по всему миру столкнулись с масштабным сбоем в работе Steam. У многих сервис переставал загружаться или внезапно падал после кратковременного восстановления. Проблемы затронули как десктопную версию клиента, так и мобильное приложение.

Одновременно часть игроков сообщала о неполадках с другими онлайн-платформами, включая игры Riot Games. Пик проблем припал на 04:00, тогда подключиться к серверам Steam могли только 6% пользователей.

На момент публикации Valve официальных комментариев не давала, однако к утру доступ к Steam начал постепенно восстанавливаться, к 10:00 сервис работает исправно. Несмотря на это, некоторые пользователи продолжали жаловаться на перебои ещё в течение нескольких часов.

Ранее мы рассказывали, что одну из самых ожидаемых игр в Steam перенесли буквально за несколько дней до релиза. Kingmakers должна была выйти 8 октября, но теперь дата её релиза неизвестна.

Кроме того, недавно в популярном движке Unity нашли критическую уязвимость. Разработчики убирают игры из магазинов, к примеру, Obsidian временно убрала из продажи 5 своих проектов: Pillars of Eternity, Deadfire, Pentiment и специальные издания Grounded 2 и Avowed.

