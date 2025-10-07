Актеры официально завершили отношения в начале этого года и избегали компании друг друга.

Недавно известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес откровенно рассказала, как пережила разрыв с Беном Аффлеком. Но вчера, 6 октября, экс-супруги неожиданно снова появились вместе на публике.

Как пишет издание People, голливудские знаменитости пришли на премьеру фильма "Поцелуй женщины-паука". В этой ленте актриса сыграла главную роль, а ее бывший муж стал продюсером.

Интересно, что на мероприятии экс-пара постоянно коммуницировала между собой и позировала вместе на камеры.

Более того, на некоторых кадрах заметно, как актер что-то шепчет на ухо бывшей и нежно обнимает ее.

Поклонники сразу предположили, что между Лопес и Аффлеком до сих пор есть чувства. Но другие говорят, что они специально решили появиться вместе, чтобы привлечь внимание к новому фильму.

Что известно об отношениях Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

Актеры познакомились на съемках фильма "Gigli" в 2001 году. Их отношения начали быстро развиваться и влюбленные объявили о помолвке. Однако свадьба была отменена за день до церемонии в 2003-м и пара разошлась. Но почти через два десятилетия Джей Ло и Бен снова сошлись. В 2022 году они официально стали мужем и женой. А через два года их брак дал трещину и звезда подала на развод. Причиной такого решения стали "непримиримые разногласия".

