Древнеримские статуи выглядят именно так неспроста.

Люди, которые хоть раз в жизни интересовались эпохой Древнего Рима, замечали, что некоторые статуи известных и не очень личностей выполнены без важной части тела - головы. Не стоит думать, что скульпторам просто было лень - есть причина, почему такие статуи без голов.

Почему у древних статуй отсутствуют головы

Историки выделяют три причины, почему у статуй нет голов. Начнем с того, что в Древнем Риме удостоиться такой чести могли только императоры, славные воины и боги. Иногда статуи делали с обычных людей, но только если человек приносил какую-то существенную пользу государству и обществу, и становился знаменитым, что бывало нечасто.

Кроме того, интересен и сам процесс создания такой скульптуры - ее старались делать "на каркас". Это значит, что сначала из мрамора сооружали туловище, а руки, ноги и голову крепили потом на штифты. Часто римляне заказывали статуи со съемными головами, чтобы после смерти известного человека снять его голову и заменить на другую. Остальное тело, как правило, опознать было нельзя - только туловище и мантия без личных опознавательных знаков. Однако не только в этом кроется причина, почему статуи без голов - есть еще несколько факторов, повлиявших на внешний вид произведений искусства.

Видео дня

Хрупкость материалов

У любого человека шея - слабое место, в ней много позвонков, мышц, сосудов, ее легко сломать и повредить. Такой же точно была она и у скульптуры - творцы старались изобразить тело по образу и подобию. Оказалось, что если статую перевозили, неправильно транспортировали, передавали из рук в руки, то шея могла попросту сломаться и отпасть вместе с головой. Именно поэтому до наших дней артефакты в виде статуй "дожили" лишь в таком виде.

Намеренное обезглавливание

Еще одной причиной, почему у статуй нет головы, могла стать ирония судьбы. В Древнем Риме существовало такое понятие как "damnatio memoriae" - "проклятие памяти". Инициатором такой ситуации становился сенат. После смерти императора, которого никто не любил, орган власти мог принять решение осудить его деятельность и стереть его имя из истории. Касалось это и скульптур - творцы должны были своими руками изуродовать статую и отсечь у нее голову. Хороший пример такой участи - император Нерон, который был приговорен к аресту и казни, но покончил с собой. Тем не менее, его скульптура лишена головы.

Недобросовестность современных дилеров

Дело в том, что любые произведения искусства, особенно если это артефакты древнего мира, стоят очень дорого. Арт-дилеры, которые зарабатывают на продаже таких ценностей, могут умышленно их расчленять, потому что знают - по частям статую можно продать дороже, чем целиком. Иногда искусствоведам и коллекционерам удается найти все частички скульптуры, но если нет - вы увидите полноценную статую без головы.

Вас также могут заинтересовать новости: