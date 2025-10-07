В 'ПриватБанке' подешевела валюта: актуальный курс доллара и евро 7 октября

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 41,49 грн, а евро - 48,78 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 7 октября, снизился на 5 копеек и составляет 41,50 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 10 копеек и составляет 48,70 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,90 гривни, а евро - по курсу 47,70 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" во вторник подешевел на 18 копеек и составляет 41,49 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 7 октября, не изменился и составляет 48,78 гривни.

НБУ установил на сегодня официальный курс доллара к гривне на уровне 41,34 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 11 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня, в свою очередь, усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты установлен на уровне 48,27 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 11 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины 7 октября вырос на 4 копейки и составляет 41,54 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,05 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня, в свою очередь, подешевел на 5 копеек и составляет 48,75 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 48 гривень за евро.

