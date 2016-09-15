Кровавое ДТП в Николаеве: очевидцы рассказали подробности аварии, в которой погибли четыре человека (видео)

Место работы было огорожено знаками за 50 метров, проспект освещен, но это не предотвратило трагедию, говорится в сюжете ТСН.

ДТП произошло на центральном проспекте города. По словам очевидцев, иномарка летела со скоростью 180 км/час. Автомобиль сбил дорожный знак, машину, которая наносит разметку, и, даже не тормозя, врезался в людей. Удар был такой силы, что дорожников разбросало на 30 метров во все стороны. Все четверо погибли на месте.

"Несколько ударов она (жена - Ред.) услышала, думала – может, где дом взрывается", - говорит местный житель.

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"Он сбил знак, пролетел 50 метров, потом сбил их машину, еще 50 метров протащил, пьяный козел", - говорит коллега погибших.

BMW остановилась только тогда, когда ее выбросило на обочину. Очевидцы говорят, что водитель был не один. "Ребята еще были с ним", - говорит свидетель. Но кто это был – люди не узнали. Все виновники с места аварии скрылись.

Водитель BMW оставил в машине свои документы. Патрульные нашли его за несколько кварталов. Человек был почти голый, потому что лишился одежды, которую залило белой краской. Причастность к аварии отрицал. Говорил, что его машину угнали, а объяснить белую дорожную краску на лице не смог.

Местные жители в соцсетях выяснили, что это 31-летний моряк дальнего плавания. Ночью он гулял в ночном клубе. Затем сел за руль пьяным. "Находился в состоянии алкогольного опьянения – в крови обнаружено 1,6 промилле. За совершение ДТП, в котором погибли несколько человек, мужчине грозит до 10 лет заключения", - подтвердила старший инспектор Национальной полиции Николаевщины Инна Парфенова.

Как сообщал УНИАН, в Николаеве на пересечении Центрального проспекта (Ленина) и улицы Шоссейной (Фрунзе) в ночь с 14 на 15 сентября произошло смертельное ДТП - водитель BMW сбил четырех работников дорожной службы.