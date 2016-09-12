В Каменском сгорела квартира в 9-этажке, спасены 11 человек

Как сообщает Главное управление ГСЧС в Днепропетровской области, 10 сентября в 12:30 в службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в квартире многоэтажного жилого дома на проспекте Победы в Каменском.

Как сообщили жители многоэтажки, в подъезде наблюдается сильное задымление.

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К месту происшествия был направлен личный состав на 5 пожарно-спасательных автомобилях 9-й государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС в Днепропетровской области и два вспомогательных отделения 7-й государственной пожарно-спасательной части на автолестнице.

На месте пожара огнеборцы провели оперативное развертывание, тремя звеньями газодымозащитной службы спасатели попали в очаг пожара.

Было установлено, что возгорание возникло в однокомнатной квартире на 6-м этаже 9-этажного жилого дома.

Во время ликвидации пожара в многоэтажном жилом доме огнеборцами спасено 11 человек, из которых двое детей.