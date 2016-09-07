В центре Ивано-Франковска подожгли автомобиль ОБСЕ: опубликовано видео
В центре Ивано-Франковска возле офиса ОБСЕ вечером 6 сентября неизвестный мужчина поджег автомобиль Nissan Patrol мониторинговой миссии ОБСЕ.
Об этом сообщил представитель управления патрульной полиции Николай Гурак, передает “Галка”.
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"По его словам, неизвестный мужчина в капюшоне подошел к машине, оставил на капоте какой-то пакет, поджег его и убежал. Огонь перекинулся на другой салон. Это видно с камер наблюдения соседних учреждений", - пишет издание.
Первыми пожар увидели работники ближайшего кафе, которые начали тушить огонь самостоятельно.
Позже прибыли представители ОБСЕ, которые припарковали другие машины миссии в безопасном месте. На месте работали пожарные, полиция, работники прокуратуры и СБУ.
В результате поджога никто не пострадал.