В центре Ивано-Франковска подожгли автомобиль ОБСЕ: опубликовано видео

11:27, 07 сентября 2016
Происшествия
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В центре Ивано-Франковска возле офиса ОБСЕ вечером 6 сентября неизвестный мужчина поджег автомобиль Nissan Patrol мониторинговой миссии ОБСЕ. 

поджог ОБСЕ /

Об этом сообщил представитель управления патрульной полиции Николай Гурак, передает “Галка”.

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"По его словам, неизвестный мужчина в капюшоне подошел к машине, оставил на капоте какой-то пакет, поджег его и убежал. Огонь перекинулся на другой салон. Это видно с камер наблюдения соседних учреждений", - пишет издание.

поджог ОБСЕ /

Первыми пожар увидели работники ближайшего кафе, которые начали тушить огонь самостоятельно.

поджог ОБСЕ /

Позже прибыли представители ОБСЕ, которые припарковали другие машины миссии в безопасном месте. На месте работали пожарные, полиция, работники прокуратуры и СБУ.

В результате поджога никто не пострадал.

 

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