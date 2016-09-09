В Киеве мужчина избил работницу метро: пыталась помешать ему проехать "зайцем"

Как сообщили УНИАН в Отделе коммуникации ГУНП в г.Киеве, инцидент произошел в полночь в вестибюле станции метро "Шулявская". "24-летний киевлянин перепрыгнул турникет, чтобы не платить за проезд в метрополитене. Контролер, которая несла службу на станции метро «Шулявская», обратилась к правонарушителю с требованием оплатить проезд. Однако в ответ парень ударил сотрудника метрополитена», - говорится в сообщении.

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Правоохранитель столичной подземки сразу задержал нападавшего и отвел в комнату полиции. При этом 53-летней работнице метро вызвали «скорую».

Следственным отделом начато уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит наказание в виде штрафа или до года исправительных работ.