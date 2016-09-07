В Одессе полиция задержала более 20 человек, устроивших перестрелку в гостинице

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в области, сотрудниками полиции Одессы задержана группа лиц, которые 6 сентября поздно вечером устроили перестрелку в гостинице Villa le Premier, по адресу переулок Банный, 3 – район 10-й станции Большого Фонтана.

Как отметили в полиции, в ходе проведения оперативных мероприятий стало известно, что конфликт произошел между двумя владельцами вышеназванной гостиницы.

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«Для выяснения отношений они наняли охранное агентство «АС» (г. Днепр) - с одной стороны, «Олимп Юг» (Одесса) - с другой стороны. В ходе вооруженного столкновения пострадавших нет», - отметили в главке.

Все задержанные: 12 человек из охранного агентства «АС» и 10 человек - из «Олимп Юг» доставлены в Шевченковское отделение Приморского отдела полиции для выяснения обстоятельств.

Сведения внесены в ЕРДР по предварительной квалификации ст. 296, ч. 4 (хулиганство) УК Украины.

Как стало известно УНИАН, одна из групп охранного агентства забаррикадировалась в отеле и отказывалась допускать оппонентов, которые предприняли попытку попасть внутрь. В это время прозвучали выстрелы, постояльцы гостиницы и жители близлежащих домов сильно испугались, в полицию поступила информация о якобы захвате заложников.

В настоящее время все обстоятельства ЧП устанавливаются.