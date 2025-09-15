Пресс-секретарь Еврокомиссии подтвердила работу над 19-м пакетом санкций против России.

Европейский союз уже постепенно отказывается от российской нефти и газа, как того и требовал президент США Дональд Трамп, заявила журналистам спикер Еврокомиссии Паула Пинью, отвечая на слова американского лидера о недостаточно жестких санкциях в отношении России, сообщает The Guardian.

Она напомнила, что ЕС сокращает импорт российского газа уже в течение нескольких лет.

"Поэтапный отказ от российского ископаемого топлива - это то, что мы делали и делаем активно уже несколько лет с начала войны, с очень четкой дорожной картой, а сейчас даже с четким законодательным предложением, чтобы поэтапно отказаться от газа, который все еще поступает в ЕС... Это то, над чем Евросоюз работает очень активно, и у нас есть очень четкая дорожная карта, как это сделать", - отметила еврочиновница.

Пресс-секретарь Еврокомиссии также подтвердила, что 19-й пакет санкций все еще "готовится", поэтому не был представлен странам-членам.

По данным Bloomberg, под 19-й пакет санкций Европейского Союза против России могут попасть около полудюжины российских банков и энергетических компаний.

Угрозы Трампа и санкции против РФ

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил о готовности ввести новые санкции против Москвы, но отметил, что для этого Брюссель должен прекратить покупку российской нефти и газа.

Американский лидер неоднократно угрожал введением более жестких санкций, однако эти угрозы не переросли в документы, а ответ Трампа о "двух неделях" на принятие соответствующего решения уже стал мемом.

При этом Вашингтон с 16 сентября введет новые ограничения против ряда мировых компаний, которые поставляли товары для российского ВПК. Министерство торговли США обнародовало их перечень. Под новые санкции попали 23 компании из Китая, три турецкие, две - из ОАЭ, по одной - из Индии, Ирана, Сингапура и Тайваня.

ЕС постепенно отказывается от российских энергоносителей, однако мнения относительно ускоренного отказа от их импорта разделились. Еврокомиссар по энергетическим вопросам Дан Йоргенсен заявил, что поэтапный отказ от российского газа до 2028 года гарантирует, что страны ЕС не столкнутся со скачками цен на энергоносители или дефицитом поставок в это время.

Вместе с тем, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Блок рассматривает возможность более быстрого отказа от российского ископаемого топлива в рамках новых санкций против Москвы, не уточнив, как именно Брюссель собирается это сделать.

