Эксперт по оборонным и военно-техническим инновациям, руководитель Центра подготовки операторов БПЛА "Крук", политолог Виктор Таран прокомментировал информацию о подготовке пророссийскими политиками искусственных митингов в столице.

В своей заметке в социальной сети он отметил, что на четвертом году войны Украина сталкивается с тревожной тенденцией: некоторые пророссийские деятели пытаются раскачивать внутриполитическую ситуацию, организуя фейковые протесты под центральными органами власти.

Особое внимание Таран обратил на возможное участие в этих процессах экс-нардепа Михаила Добкина:

"Добкин. Да, именно тот самый. Тот, что стоял на антимайдане и прикрывал "беркутню". Тот, что устраивал русские шабаши в Харькове. Тот, что годами поддерживал московскую церковь деньгами и влиянием. Тот, что во время большой войны надел форму ВСУ, чтобы попиариться в освобожденных городах. Тот, кто всегда был рядом там, где пахло российскими интересами", - написал эксперт.

Политолог подчеркнул, что государство годами игнорировало деятельность Добкина, не применяя к нему санкций или правовых механизмов сдерживания. Теперь же, по его словам, именно этот политик может попытаться использовать ситуацию для дестабилизации страны.

"Чем это закончится - вопрос риторический. Санкциями и арестами или новыми сенсационными сюжетами на российских телеканалах. Узнаем совсем скоро", - резюмировал Таран.

Комментарий эксперта появился на фоне сообщений в медиа и соцсетях о возможной подготовке искусственных "майданов" в Киеве, которые могут стать частью кремлевских информационно-психологических операций.