На второй день совместных российско-белорусских учений "Запад-25" в сети появилось видео из района Калининграда, где замечены две пусковые установки "Искандер-М" с баллистическими ракетами 9М723.
Бывший командир спецподразделения GROM, генерал Роман Полько, в комментарии Gazeta.pl отметил, что "Искандеры" уже неоднократно разворачивались в этом регионе:
"В прошлом "Искандеры" часто разворачивались в этой части России. Их всегда использовали как средство сдерживания".
Военный сравнил Калининград с "российским авианосцем", который Москва пытается усиливать, но из-за окружения НАТО он фактически изолирован:
"Это изолированный и нежизнеспособный авианосец, поскольку он окружен НАТО. Россияне не смогут оттуда многое получить".
Учения и психологическое давление
По словам генерала, цель маневров "Запад-25" - убедить собственных военных, что они воюют с НАТО, а также распространить панику среди соседних государств. Он напомнил и о недавних атаках дронов на Польшу, которые Москва использует как инструмент дестабилизации.
"Их цель - распространять страх и хаос. Но НАТО выдержало испытание и приняло меры для усиления защиты", - подчеркнул Полько.
Генерал призвал поляков не поддаваться запугиванию:
""Искандер" опасен, он может нести ядерные боеголовки, но Москва не будет использовать это оружие".
Он также подчеркнул, что союзникам нужно активнее работать в информационном пространстве и проводить образовательные кампании, чтобы нейтрализовать российскую пропаганду.
"Искандеры" возле Польши - что известно
Как сообщал УНИАН, российские угрозы Европе не ограничиваются залетами дронов в воздушное пространство стран НАТО. Сегодня россияне устроили провокацию с использованием двух баллистических ракетных комплексов "Искандер".
Пусковые установки "Искандер" развернули в боевое положение на трассе E28 к северу от населенного пункта Кудрявцево - менее чем в 40 км от границы с Польшей.