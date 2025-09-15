"Искандеры" опасны, но Москва не решится их применить, замечает генерал.

На второй день совместных российско-белорусских учений "Запад-25" в сети появилось видео из района Калининграда, где замечены две пусковые установки "Искандер-М" с баллистическими ракетами 9М723.

Бывший командир спецподразделения GROM, генерал Роман Полько, в комментарии Gazeta.pl отметил, что "Искандеры" уже неоднократно разворачивались в этом регионе:

"В прошлом "Искандеры" часто разворачивались в этой части России. Их всегда использовали как средство сдерживания".

Военный сравнил Калининград с "российским авианосцем", который Москва пытается усиливать, но из-за окружения НАТО он фактически изолирован:

Видео дня

"Это изолированный и нежизнеспособный авианосец, поскольку он окружен НАТО. Россияне не смогут оттуда многое получить".

Учения и психологическое давление

По словам генерала, цель маневров "Запад-25" - убедить собственных военных, что они воюют с НАТО, а также распространить панику среди соседних государств. Он напомнил и о недавних атаках дронов на Польшу, которые Москва использует как инструмент дестабилизации.

"Их цель - распространять страх и хаос. Но НАТО выдержало испытание и приняло меры для усиления защиты", - подчеркнул Полько.

Генерал призвал поляков не поддаваться запугиванию:

""Искандер" опасен, он может нести ядерные боеголовки, но Москва не будет использовать это оружие".

Он также подчеркнул, что союзникам нужно активнее работать в информационном пространстве и проводить образовательные кампании, чтобы нейтрализовать российскую пропаганду.

"Искандеры" возле Польши - что известно

Как сообщал УНИАН, российские угрозы Европе не ограничиваются залетами дронов в воздушное пространство стран НАТО. Сегодня россияне устроили провокацию с использованием двух баллистических ракетных комплексов "Искандер".

Пусковые установки "Искандер" развернули в боевое положение на трассе E28 к северу от населенного пункта Кудрявцево - менее чем в 40 км от границы с Польшей.

