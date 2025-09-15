В сети критикуют организаторов кинопремии.

Отказ скандального украинского актера Константина Темляка от награды за победу в одной из номинаций национальной кинопремии "Золотая дзига" спровоцировал новый скандал.

Напомним, как писал УНИАН, актер заявил, что считает неправильным принимать такую награду в своем нынешнем положении:

"Сейчас вокруг моего имени существует ситуация, требующая решения в личном и юридическом порядке. Я считаю некорректным в это время оставлять за собой награду, являющуюся символом и атрибутом публичной жизни. Мой выбор - сосредоточиться на работе и на честном прохождении всех необходимых процедур".

Видео дня

Его решение прокомментировал украинский продюсер Олег Бондарчук, отметив, что Темляк "плохой", но "оказался лучше оргкомитета премии".

Раскритиковали организаторов "Золотой дзиги" и пользователи сети в комментариях под заявлением Темляка:

"Браво, снова сделали из него героя. Теперь кинотусовка будет говорить: "Он не только извинился, но еще и отказался от награды, какой молодец". Такие же манипуляции и публичная ложь, как и его публичные "покаяния"; "Дзиґа" достигла дна и со дна постучал Костя Темляк".

Напомним, бывшая девушка актера Константина Темляка Анастасия Соловьева обвинила его в домашнем насилии.

Вас также могут заинтересовать новости: