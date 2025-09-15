Некоторых зрителей смутил ее смех во время рассказа.

В сети распространили отрывок из выпуска ее шоу "Перепрошую", в котором она вместе с Анитой Соловей, Дианой Глостер и Валерией Андреевной обсуждала влияние социальных сетей на внимание, память и концентрацию. Певица со смехом отметила, что раньше у нее было несколько любимых каналов с таким контентом:

"Я хочу вам признаться. Такая категория контента... люди, которые очень плохо живут, в очень плохих условиях. И они снимают тик-токи, как они каждый день идут в какое-то место, забирают там остатки пищи, из них готовят еду. Как они там убирают у себя в сарае. Их типичный стайл, они снимают все от первого лица, что типа ты как будто проживаешь его жизнь, его глазами смотря эти видео".

В сети начали активно обсуждать этот фрагмент, поскольку некоторые пользователи увидели в словах Тринчер насмешку над людьми в трудном положении:

"Как же мерзко смеяться над бедностью. Посмотрим на вас через 10 лет, где вы будете и каких собак будете кормить".

"Это у вас какие-то комплексы прорываются наружу? Или чего так смешно над бедностью, не могу понять?".

Напомним, ранее певица рассказала, как во время выступления в Тернополе к ней на сцену начали выкарабкиваться люди.

