Он называет своего отца пацифистом.

Известному певцу, народному артисту Украины Василию Зинкевичу в свое время предлагали переехать в Москву и работать там.

Об этом в интервью hromadske рассказал его сын Василий, который сейчас защищает Украину на фронте. По словам "Зины", о таких предложениях отец рассказал сыновьям, когда они выросли. Мужчина отказался оставаться в России, поскольку позиционировал себя как украинского артиста:

"Но в то же время отец не считал себя украинским радикалом, националистических взглядов каких-то не исповедовал. Для него просто существовала Украина, украинцы, украинская природа, культура, история. Он пытался привить нам с братом любовь к этой земле, ее красоте".

Как вспоминает мужчина, отец их всегда учил, что все люди равны, а друг к другу стоит относиться с любовью и пониманием. Кроме того, артист никогда не говорил о россиянах враждебно и не обсуждал с родными вероятность войны.

"Отец служил срочную в советской армии. Думаю, что он там пережил определенную психологическую травму, потому что никогда не поощрял нас к срочной службе. Я еще в школе в Луцке прошел какую-то медицинскую комиссию, получил приписное свидетельство в местном военкомате, но потом стал студентом, срочная служба как-то отсрочилась и в итоге так и не состоялась", - рассказал его сын.

Как сообщал УНИАН, в августе Василию Зинкевичу вручили награду "Национальная легенда Украины".

