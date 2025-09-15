Рассказываем, когда уходят на пенсию в Германии и на какие выплаты могут рассчитывать пенсионеры.

Пенсионная система в Германии до недавнего времени считалась одной из самых стабильных в Европе, но ныне и она вынуждена менять свои правила для выхода на пенсию. Среди основных причин - доля пожилых людей в стране растет, молодых работников, способных пополнять пенсионный фонд, становится все меньше, а нагрузка на госбюджет увеличивается. Во сколько лет идут на пенсию в Германии сейчас, а также сколько может получать немецкий пенсионер - рассказываем в материале.

Во сколько выходят на пенсию в Германии

Начиная с 2012 года, пенсионный возраст немцев постепенно увеличивают - ежегодно на 1 месяц. Вот как это выглядит на практике:

до 2012 года на заслуженный отдых можно было уйти в возрасте 65 лет;

в 2012 году - в 65 лет и 1 месяц;

в 2013-м - в 65 лет и 2 месяца;

в 2014-м - в 65 лет и 3 месяца и т.д.

Если говорить о том, в каком возрасте уходят на пенсию в Германии сейчас, то с марта он составляет 66 лет и 2 месяца. К 2031 году немцы смогут выйти на пенсию лишь в 67 лет.

В то же время, те из них, кто застрахованы 45 лет и больше, могут стать пенсионерами раньше срока - в 63 года. Если стаж составляет 35 лет, то человек тоже может выйти на заслуженный отдых в возрасте 63 лет, но тогда выплаты будут с вычетами - из пенсии будут высчитывать по 0,3% за каждый месяц преждевременного выхода на пенсию. И наоборот: если уйти на пенсию позже положенного, то выплаты будут больше - на 0,5% за дополнительный месяц работы.

Интересный факт: в Германии на пенсию по возрасту может претендовать каждый, кто как минимум 5 лет платил пенсионные взносы. Для сравнения - в Украине минимальный страховой стаж для пенсии по возрасту составляет 15 лет.

Какая средняя пенсия в Германии

Размер пенсионных выплат в Германии зависит от того, сколько лет человек работал и сколько страховых взносов уплачивал: чем больше стаж и чем выше был заработок, с которого платились взносы - тем больше пенсия. Здесь, собственно, все точно так же, как и в Украине.

Но если в Украине есть понятие "минимальная пенсия", то в Германии такой нет: для тех, кто долгие годы работал, но получал доход ниже среднего (то есть, пенсия у него получилась небольшая), предусмотрена так называемая базовая надбавка к пенсии (Grundrente), которая помогает повысить выплаты и уберечь от нужды.

По информации издания DW, в среднем пенсионеры в Германии, имеющие стаж 45 лет, получают 1668 евро в месяц. В то же время каждый четвертый немец с таким стажем получает менее 1300 евро.

Размеры пенсии могут отличаться в разных регионах: например, в западной Германии они выше - пенсия с 45-летним стажем составляет 1729 евро, а в восточной части страны - 1527 евро. Размеры пенсий у мужчин в среднем больше, чем у женщин - 1778 евро против 1449 евро, но это объясняют тем, что женщины, будучи в браке, "годами не имели собственного дохода".

