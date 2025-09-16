Российские военкоры и аналитики называют эти учения оторванными от современных боевых условий.

Российские аналитики и военные комментаторы открыто критикуют последние российские военные учения "Запад-2025". Как пишет Defence Blog, они обвиняют Минобороны РФ в проведении нереалистичных манёвров, игнорирующих уроки войны в Украине.

В частности, Telegram-канал "Военный осведомитель", известный своими связями с военными инсайдерами и группами OSINT назвал эти учения оторванными от современных боевых условий.

"Бомбардировщики Ту-22М3 и Су-34 наносили удары свободнопадающими бомбами с малой высоты", — сообщил канал, добавив, что российские десантники "загружали свои БМД-2 в транспортные самолёты Ил-76МД для парашютного десантирования в тылу противника".

Видео дня

"Это не учения… Это очередной цирковой номер для генералов, сидящих на постаментах с биноклями", - говорится в публикации.

Как пишет Defence Blog военные блогеры и аналитики критикуют российских генералов за то, что они повторяют тактику, которая уже провалилась в Украине.

Так в начале войны попытка россиян захватить аэропорт Гостомель под Киевом проходила с аналогичной стратегией: воздушно-десантные войска пытались внезапно захватить критически важный объект и удерживать его до подхода подкрепления. Эта операция провалилась, когда украинские войска ответили артиллерией, авиаударами и сопротивлением наземных сил. Российская тактическая авиация с тех пор избегает действий ближе, чем в 40 километрах от украинских ПВО.

"Несмотря на это, учения "Запад-2025", по всей видимости, воспроизводят те же предположения о незащищённом воздушном пространстве и быстрой высадке десанта", - говорится в статье.

Критики утверждают, что Министерство обороны РФ больше сосредоточено на визуальном эффекте, чем на боевой эффективности. И такое решение продемонстрировать традиционную тактику вызвало у российских аналитиков опасения, что руководство армии остаётся оторванным от реалий фронта, отмечает Defence Blog, добавляя, что российское военное руководство публично не отреагировало на критику.

Учения "Запад-2025"

В Беларуси стартовали российские военные учения "Запад-2025", которые продлятся по 16 сентября.

По оценкам Минобороны Литвы, в учениях "Запад" принимают участие около 30 тысяч российских и белорусских военных. Операции включают Беларусь, Калининград, арктический регион и западные округа России.

Аналитик немецкого издания Bild Юлиан Рёпке считает, что на этих учениях россияне и беларусы отрабатывают операцию по захвату так называемого Сувалкского коридора.

Вас также могут заинтересовать новости: