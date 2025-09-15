Есть один рабочий сценарий - воздушные патрули, которые вылетают с баз восточного фланга НАТО.

В Варшаве заговорили о целесообразности перехвата российских "Шахедов" и ракет над украинской территорией - по мнению аналитиков Defense Express, это возможно, но надо решить ряд вопросов, в частности во избежание "огня по своим".

Как пишет Defense Express, политически решение вряд ли будет массовым среди всех членов НАТО или ЕС. В то же время технически - ограниченные миссии с участием отдельных государств (например Великобритании, Франции, Германии) выглядят более реалистичными.

Речь идет о том, что идея перехвата российских дронов и ракет еще над территорией Украины возникла в 2022 году в ответ на призывы "закройте небо". После инцидентов с атакой дронов на территорию Польши дискуссия возобновилась - в частности министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что над этим "стоит подумать", подчеркнув необходимость согласования решений с союзниками в НАТО или ЕС. По мнению аналитиков, окончательное решение - прежде всего политическое, и вероятность его принятия всеми членами альянса остается минимальной. Зато инициатива, которая будет исходить от ограниченного круга стран с реальными возможностями, имеет гораздо более высокие шансы на реализацию.

Если отбросить наземные комплексы ПВО и вариант размещения истребителей на украинских аэродромах, остается практически один рабочий сценарий - воздушные патрули, вылетающие с баз восточного фланга НАТО. На практике это означает размещение F-16, F-35, Rafale, Eurofighter на польских или других приграничных аэродромах и выполнение патрульных вылетов в пределах эффективной дальности.

Примеры уже существующих размещений подтверждают, что логистических препятствий немного: в Польше постоянно действует миссия воздушного патрулирования НАТО, и на ее авиабазах регулярно базируются истребители разных стран. Так, на 23-й авиабазе под Варшавой (Минск-Мазовецкий) в августе базировались немецкие Eurofighter; от этой точки истребители могут оказаться над Волынской областью Украины примерно за 15 минут без форсажа.

Ключевые технические параметры здесь - эффективная дальность патрулирования, продолжительность вылета и наличие средств дальнего радиолокационного обнаружения (AWACS), которые могут "освещать" воздушное пространство с территории Польши. Время патрулирования - до нескольких часов, в зависимости от типа самолета и профиля полета - будет определять, над какими районами Украины такие полеты могут происходить.

Важнейшая техническая и одновременно операционная проблема - согласование действий между партнерами и украинской стороной, чтобы максимально исключить риски "огня по своим". Практическое решение - создание зоны, где будут действовать исключительно истребители партнеров, а для ВСУ будет установлен запрет собственных средств поражения в этой зоне (условная "бесполетная и беззенитная" зона для украинских систем в определенных районах). Это позволит снизить риск "дружественного огня", но в то же время значительно ограничит площади, на которых партнеры смогут патрулировать и действовать.

"Необходимо решить ключевую проблему... Это согласованность действий между партнерами и Украиной с целью предотвращения "огня по своим". И это, учитывая все, возможно решить созданием бесполетной и беззенитной зоны для ВСУ, в которой будут действовать только истребители европейских стран", - говорится в публикации.

Так что реальные зоны патрулирования будут достаточно ограничены - не стоит рассматривать их как покрытие целых областей Украины. Даже в оптимистическом сценарии масштабы такого перехвата будут локальными и направленными на приграничные районы.

Заявление Сикорского о сбивании российских ракет и дронов

Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сказал, что Западу стоит подумать о том, чтобы сбивать дроны и ракеты РФ в воздушном пространстве Украины. Глава дипломатического ведомства отметил это на фоне обсуждения вторжения российских беспилотников в воздушное пространство Польши. В то же время он добавил, что такое решение Польша не может принять самостоятельно - только вместе с союзниками.

