Европа планирует значительно ограничить визы для туристов и дипломатов из РФ, - Euractiv

Ограничение поездок российских дипломатов планируется из-за риска саботажа.

В рамках следующего, 19 пакета санкций против РФ, которые разрабатывает Евросоюз, могут быть введены жесткие ограничения на российские туристические визы и предприняты шаги по ограничению передвижения дипломатов в пределах Европейского блока. Об этом пишет издание Euractiv.

В статье напомнили, что в этом году в Европу приехало более полумиллиона российских туристов - несмотря на продолжающуюся войну в Украине. При этом один из дипломатов ЕС сказал, что те, кто приезжает в блок, часто являются более состоятельными слоями среднего класса России.

"Мы не можем просто мириться с тем, что россияне путешествуют и наслаждаются жизнью, пока их правительство ежедневно убивает украинцев и угрожает нашей безопасности", - сказал этот дипломат ЕС.

Со ссылкой на дипломатов издание пишет, что ЕС планирует обновить правила выдачи Шенгенских виз россиянам, тем более, что они были отменены в 2022 году после отмены соглашения ЕС об упрощении визового режима с Россией.

При этом некоторые страны ЕС настаивают на полном запрете на въезд российских посетителей. Но это потребует согласия большинства во время голосования в Еврокомиссии.

При этом, как акцентировано в статье, большинство стран ЕС, граничащих с Россией, уже строго ограничили визовые заявления от россиян, за некоторыми исключениями. Польша, страны Балтии, Чехия и Финляндия по большей части закрыли свои двери для россиян.

"Однако страны, которые рассчитывают на наплыв российских туристов летом или в период отпусков, такие как Италия, Испания, Греция и Франция, а также дружественная Москве Венгрия, были относительно либеральными в выдаче виз, несмотря на продолжающуюся войну в Украине", - говорится в статье.

Добавим, что новая попытка сдержать правила въезда для граждан России происходит на фоне ожидания, что Комиссия представит новые правила въезда в ЕС, которые вступят в силу в начале года. Они будут содержать общие, хотя и не обязательные, рекомендации для государств-членов по выдаче туристических виз.

К тому же, отдельное предложение заключается в ограничении свободы передвижения российских дипломатов, которые уже имеют шенгенские визы и находятся в пределах блока.

"Предыдущее предложение, которое особенно продвигала Чехия, предусматривало запрет поездок по Европе за пределы страны, в которой аккредитован дипломат, фактически приостанавливая для них действие шенгенских правил", - добавили авторы.

Прага, при поддержке других прифронтовых государств, настаивала на ограничении поездок российских дипломатов, ссылаясь на риск саботажа после того, как страна выслала десятки российских тайных агентов с дипломатическим прикрытием в последние годы.

"Аресты на прошлой неделе в Румынии и высылка белорусского "дипломата" из Праги - это еще одно доказательство того, что мы должны ограничить это движение", - сказал автору статьи второй дипломат ЕС.

Больше об ограничении виз для россиян

Напомним, что по инициативе Германии Еврокомиссия должна воплотить в жизнь рекомендации от 2022 года, которые значительно сокращают порядок выдачи туристических виз для россиян по всем странам Европы. Несмотря на разработку этих рекомендаций в 2022 году, сразу после полномасштабного российского вторжения в Украину, европейские консульства продолжали выдавать визы россиянам в обычном объеме. В частности, в 2024 году граждане РФ получили 542 тысячи виз, которые позволяют им на короткое время посетить Шенгенскую зону с целью туризма или шопинга.

