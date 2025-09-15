По его словам, в войне Украина и Россия имеют разные цели для поражения.

В частности, надо максимально продолжать обваливать нефтяную отрасль РФ нанесением ударов в глубокий тыл России. Украина могла завалить уже около четверти российской нефтепереработки.

Но для ощутимого влияния на население надо довести этот показатель поражений нефтяных объектов около 50%. Об этом ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий сказал в эфире на Radio NV.

В частности, у него спросили, как оценивать текущие возможности Украины в нанесении дальнобойных ударов в глубокий тыл России.

"Мы сейчас, к сожалению, еще не достигли паритета с нашим врагом. Я имею в виду массовые комбинированные удары, которые включают в себя "Шахеды", крылатые ракеты и баллистику. вот нам, в частности, не хватает баллистической компоненты. Элемент крылатых ракет у нас только недавно появился. Правда, сейчас очень стремительно масштабируется. Я думаю, что с ростом популяции замечательной птички "Фламинго" [название украинской крылатой ракеты - УНИАН], мы стремительно приближаемся к паритету с врагом по возможностям дипстрайков, но еще не догнали", - отметил Дикий.

В то же время, по его мнению, уже в течение этой осени, за исключением баллистических ракет, Украине удастся достичь паритета с россиянами в дронах в крылатых ракетах.

"Баллистика - это следующий шаг, но я думаю, что это уже, все же, следующий год", - убежден Дикий.

Кроме того, по его словам, в войне Украина и Россия имеют разные цели для поражения. В частности, если цель поражения военных объектов совпадает, то в отношении объектов инфраструктуры наблюдаются разные подходы. Дикий объяснил:

"Россияне, в первую очередь, пытаются завалить нашу энергосистему. Вот мы в первую очередь пытаемся завалить собственно их нефтяной комплекс".

Он отметил, что украинские удары по нефтяным объектам РФ являются абсолютно логичными.

"Это абсолютно, с нашей стороны, правильный выбор. Потому что, по большому счету, с кем мы воюем - мы воюем с абсолютно сумасшедшей бензоколонкой", - подчеркнул Дикий.

Эксперт добавил, что в России все завязано на нефти.

"Начиная от всего бюджета этой войны, который полностью, тотально зависит от экспортных поставок нефти. И заканчивая собственно топливом для российской военной машины. Кроме того, мы, кажется, впервые за все это время добились того, что средний рядовой россиянин начал как-то чувствовать войну на себе", - подчеркнул Дикий.

Он отметил, что смерти россиян от их войны против Украины, похоронные известия на российское общество не подействовали.

"Похоронки для них это нормально. А вот когда у них в целых областях сейчас прекращают продажу бензина обычным автомобилистам, потому что бензина хватает исключительно на государственный транспорт. Это первое, что они уже реально на себе почувствовали и начали задаваться вопросами: "Ой, а что же случилось?" Да, это звучит как из какого-то вообще зазеркалья, из какой-то другой вселенной", - сказал Дикий.

В этой связи, эксперт убежден, что Украине стоит обваливать российскую нефтепереработку. Дикий отметил:

"Успехи в этом у нас действительно очень серьезные. На самом деле где-то уже примерно четверть их нефтепереработки мы завалили. И пока ясно - что они тоже что успевают, то пытаются восстанавливать, но пока темп собственно горения их заводов гораздо выше, чем темп их восстановления. Вот поэтому тут как раз очень еще есть над чем работать".

По его убеждению, если Украине до нового года удастся хотя бы до половины российской нефтепереработки обвалить, тогда, "эта зима была бы для россиян принципиально отличной от всех предыдущих зим этой войны".

Удары по РФ

Как сообщал УНИАН, 14 сентября президент Украины Владимир Зеленский отметил, что поражение российских нефтяных заводов, терминалов, нефтебаз является наиболее эффективным санкционным механизмом воздействия на РФ. Потому что существенное ограничение российской нефтяной отрасли существенно ограничивает войну.

По данным Главного управления разведки, 12 сентября на НПЗ "Башнафта-Новойл" в Уфе (Башкортостан) прогремели мощные взрывы и начался масштабный пожар. Значительные повреждения получила вакуумная колонна первичной переработки нефти.

