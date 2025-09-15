Среднестатистическому американцу потребуется чуть меньше четырех дней.

Аналитики Tenscope посчитали, сколько дней нужно будет работать в разных странах, чтобы заработать на новый iPhone 17 Pro на 265 ГБ. В США его цена стартует с $1099 до уплаты налогов, в Европе – от 1299 евро.

Индекс доступности составлялся исходя из средней зарплаты. Сложнее всего жителям Индии – там нужно проработать и откладывать на новый Айфон 160 дней. Также тяжко придется поклонникам Apple, проживающим на Филиппинах (101 день), во Вьетнаме (99 дней), Турции (89 дней) и Бразилии (77 дней).

В родных для Apple США требуется всего ничего – 4 дня. Но и это не рекорд: меньше всего времени уйдет у граждан Люксембурга и Швейцарии, они могут заработать на iPhone 17 Pro всего за 3 дня.

Украина в список Tenscope не вошла, но с учетом средней зарплаты в ~26 499 гривень (по данным Госстата за июль 2025 года) на то, чтобы заработать на базовый iPhone 17 Pro по цене в США, уйдет около 50 дней.

Если считать с учетом цен на предзаказ iPhone 17 Pro в Украине (~63 000 грн), то в среднем украинцам придется поработать около 63 дня.

Напомним, в серию iPhone 17 вошли четыре модели: iPhone 17 с плавным дисплеем 120 Гц, самый тонкий в истории iPhone Air, а также флагманские iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max с новым дизайном и в оранжевом цвете.

Журналисты The Verge рассказыли, почему базовая модель iPhone 17 может стать лучшим телефоном в этом году для большинства людей.

