Сейчас не время прятать свои чувства или загонять мысли внутрь.

С 15 сентября 2025 года четыре знака Зодиака получат возможность испытать настоящее душевное равновесие. Переход Луны в знак Рака всегда приносит с собой всплеск эмоций, и хотя это может показаться бурей, на самом деле такая энергия действует как очищение. Подавление эмоций только мешает, а искренность и умение высказаться открыто принесут облегчение, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

Именно Луна в Раке помогает нам освободиться от накопленного груза и обрести гармонию. Вскоре четыре знака Зодиака почувствуют, что лунные вибрации словно переносят их в более светлое, спокойное и стабильное состояние.

Рак

Для вас, Рак, 15 сентября станет по-настоящему умиротворенным днем. Все течет спокойно, и это уже счастье само по себе. Такое ощущение будто сама Вселенная дарит вам тишину и комфорт.

Во время Луны в вашем собственном знаке вы буквально находитесь в центре ее энергии. Даже самые маленькие проявления дружбы и заботы наполнят вас радостью.

Вы ощущаете сильную связь с миром и глубокое чувство принадлежности. Вас обволакивает атмосфера любви и покоя, словно мягким и теплым покрывалом, и ничто не способно нарушить эту гармонию.

Лев

Когда Луна войдет в Рака, ваша энергия станет мягче, Лев. Вы осознаете, что сила не всегда рождается из борьбы и напряжения. Иногда именно отдых и доверие к процессу дарят истинное ощущение силы.

15 сентября вы откроете для себя новое чувство спокойствия - как дома, так и в кругу других людей. Это время, когда можно позволить себе расслабиться и наслаждаться простыми моментами общения.

Вселенная напоминает вам, что открытость и уязвимость не являются слабостью. Этот день подарит вам равновесие и внутреннее исцеление.

Стрелец

Стрелец, Луна в Раке словно просит вас замедлиться. Обычно вы стремитесь ко всему сразу, спешите, торопитесь, но теперь мир как будто подталкивает вас к паузе.

15 сентября вы ясно увидите, что действительно важно, и сможете действовать в спокойном темпе, без спешки, но с твердой уверенностью. Вы поймете, что радость приходит не только от движения и приключений, но и от тишины, размеренности и внутреннего покоя.

Этот день принесет чувство защищенности и уверенности. Вы поймете, что любимы и находитесь под покровительством Вселенной, и вам не нужно никому ничего доказывать.

Водолей

Для вас, Водолей, Луна в Раке станет мягкой энергией, которая растопит привычную холодность и дистанцию. Это благословение: вы становитесь более открытыми к близости и эмоциям.

15 сентября вы получите неожиданный, но очень приятный дар - нежность. Возможно, кто-то проявит к вам внимание или даст понять, насколько вы дороги. Сначала это удивит, но потом принесет настоящее тепло.

Вы ощутите, что Вселенная окружает вас заботой и обновляет изнутри. То, что раньше казалось далеким, станет ближе, напоминая вам: одиночества на самом деле нет. Все складывается так, как должно.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие три знака Зодиака вскоре будут купаться в деньгах.

Вас также могут заинтересовать новости: