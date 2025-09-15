В прошлом году Китай и Россия установили рекорд двусторонней торговли.

Несмотря на беспрецедентные меры против России, международная торговля продолжает приносить Москве сотни миллиардов долларов, пишет Forbes.

Когда в 2022 году санкции коснулись крупнейших банков России, ожидалось, что они приведут к полной заморозке российской экономики. Вместо этого, российская экономика продолжает функционировать, хотя и в ограниченном режиме.

Отмечается, что Россия переориентировала экспорт нефти в Азию и начала рассчитываться не в долларах. Танкеры "теневого флота" избегали западного страхования и создавали параллельные цепи поставок.

Видео дня

Кроме того, цифровые кошельки, региональные платежные системы, китайская сеть CIPS, предлагающая расчетные услуги трансграничных платежей в юанях, индийские системы расчета в рупиях и российские альтернативы финтеху позволили обойти санкционные барьеры.

Внутри страны Россия тоже быстро приспособилась. Западные бренды исчезли из торговых центров, но уже через несколько месяцев их заменили местные копии. Российские ИТ-компании создали аналоги популярных сервисов: от доставки еды до маркетплейсов.

Санкции до сих пор остаются мощным оружием США, но теперь их эффективность зависит не только от Вашингтона, но и от готовности других стран присоединяться. Китай и Россия при этом установили рекорд двусторонней торговли - 234 млрд долл. в 2024 году.

Кейс России показал, что санкции останутся частью мировой экономики надолго. Для финтеха это является вызовом и катализатором. Вызов заключается в больших затратах на соблюдение правил, замедление глобального расширения и усиление регуляторного надзора. А катализатором является спрос на более умные, технологически ориентированные решения и возможность построить финансовую систему для многополярного мира.

Санкции США против РФ - последние новости

Президент США Дональд Трамп обвинил Европу в недостаточно жестких санкциях против России. По его словам, дальнейшие шаги США в вопросе санкций будут зависеть от того, усилят ли европейские страны собственные ограничительные меры.

В то же время в Конгрессе США планируют реанимировать законопроект сенатора Линдси Грэма об "адских санкциях" против России. Идея заключается в том, чтобы выставить на голосование одним пакетом закон о бюджете, который нужен республиканцам, и закон о санкциях против РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: