Стоимость жилья преимущественно выросла в городах Запада Украины и городах-миллионниках.

В Украине средние цены на однокомнатные квартиры в этом году преимущественно выше на 15-25%, чем год назад. Однако есть города, где стоимость, наоборот, незначительно уменьшилась или умеренно выросла.

Об этом говорится в переданном УНИАН релизе от OLX Недвижимость.

Где самые дорогие квартиры в Украине

В августе 2025, по сравнению с прошлогодним августом, рекордсменами по подорожанию однокомнатных квартир были такие города:

Одесса, +26% до 1,7 млн грн (41 тыс. долл.);

Ужгород, +25% до 2 млн грн (48 тыс. долл.);

Винница, +21% до 2,1 млн грн (50,6 тыс. долл.).

Отмечается, что на 17% стали выше медианные цены на покупку однокомнатных квартир в Харькове - до 857 тыс. грн (20,6 тыс. долл.), и Ривне - до 1,5 млн грн (36,1 тыс. долл.), на 16% - в Киеве - до 3,1 млн грн (74,6 тыс. долл.) и Черновцах - до 1,7 млн грн (41 тыс. долл.).

Также на Западе Украины стала выше на 14-15% медианная стоимость покупки однокомнатной квартиры во Львове - до 2,3 млн (55,8 тыс. долл.), Ивано-Франковске - 1,8 млн грн (43,7 тыс. долл.) и Тернополе - 1,9 млн грн (46,1 тыс. долл.).

На 11-12% медианная цена на покупку однокомнатных квартир стала выше в этом году в трех городах:

Черкассы, 1,6 млн грн (38,8 тыс. долл.);

Хмельницкий, 1,4 млн грн (34 тыс. долл.); Хмельницкий, 1,4 млн грн (34 тыс. долл.);

Луцк, 1,7 млн грн (41,3 тыс. долл.); Луцк, 1,7 млн грн (41,3 тыс. долл.).

В Житомире и Чернигове медианная стоимость в августе была выше, чем в прошлом году, на 10% и 9% соответственно. Она составила 1,5 млн грн (36,4 тыс. долл.) в Житомире и 1,2 млн грн (29,1 тыс. долл.) в Чернигове.

В пределах 3-5% фиксируется рост, по сравнению с августом 2024 года, в Кропивницком и Днепре - 1,1 млн грн (26,7 тыс. долл.), Полтаве - 1,2 млн грн (29,1 тыс. долл.) и Николаеве - 763 тыс. грн (18,5 тыс. долл.).

Города, где цены на квартиры уменьшились

Единственными городами, где квартиры по сравнению с прошлым годом стали дешевле, были Херсон - цены упали на 6% до 580 тыс. грн (14 тыс. долл.) и Запорожье - на 2% до 647 тыс. грн (15,6 тыс. долл.). Это самые низкие медианные цены на покупку однокомнатных квартир.

"В августе 2025 медианная цена на покупку однокомнатной квартиры по Украине выше ориентировочно на 13% (12,8% в долларах), чем в августе прошлого года. Стоимость преимущественно выросла в городах Запада Украины и городах-миллионниках. Города с рекордным ростом - Одесса и Ужгород. В ряде городов цена выросла умеренно, и только в Херсоне и Запорожье, находящихся близко к линии фронта, она уменьшилась", - говорится в сообщении.

Жилье в Украине - последние новости

В августе в значительной части регионов Украины на первичном рынке жилья наблюдался рост стоимости квадратного метра. На первичном рынке самым дорогим городом в Украине для покупки жилья остался Киев. В то же время августовские цены на вторичное жилье по сравнению с июлем колебались в пределах нескольких процентов в разных регионах.

Стоимость вторичного жилья в Киеве за последнее полугодие выросла на 4,4%. По данным портала M2bomber, средняя цена квадратного метра на вторичном рынке столицы составляет 1,6 тысячи долларов.

