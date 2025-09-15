Наибольший ущерб нанесен Кипру, Греции, Мальте и Болгарии.

Непогода, которая поразила Европу этим летом, по оценкам Европейского Союза, вызвала экономические убытки в размере не менее 43 миллиардов евро, а к 2029 году ожидается, что расходы вырастут до 126 миллиардов евро.

Как пишет The Guardian, непосредственный удар по экономике от одного жестокого лета жары, засухи и наводнений составил 0,26% от экономического объема ЕС в 2024 году.

Наибольший ущерб нанесен Кипру, Греции, Мальте и Болгарии, каждая из которых понесла краткосрочные потери более 1% от своей валовой добавленной стоимости (показатель, подобный ВВП) за 2024 год. За ними следовали другие средиземноморские страны, включая Испанию, Италию и Португалию.

Экономистка Мангеймского университета Сериш Усман отметила, что настоящие потери от экстремальных погодных условий проявляются медленно, поскольку эти явления влияют на жизнь и средства к существованию "через широкий спектр каналов, которые выходят за рамки первоначального воздействия".

Ученые отмечают, что глобальное потепление также повлияло на чрезвычайные погодные условия этим летом, что повысило вероятность возникновения пожаров в 40 раз в Испании и Португалии и в 10 раз - в Греции и Турции. По оценкам, количество смертей от "тихой разрушительной" июньской жары утроилось в 12 крупных городах.

В The Guardian отмечают, что, хотя большинство исследований рассматривают только прямые убытки, авторы нового исследования оценивали и косвенные последствия (например, ограниченное рабочее время строителей во время жары или увеличение времени на дорогу после того, как наводнения повредили железнодорожные пути).

Экономист Национального банка Бельгии Герт Бийненс отметил, что одним из самых значительных "скрытых убытков", которые обычно оставались неучтенными, является нарушение цепи поставок. По его словам, игнорирование таких последствий может привести к недооценке убытков аж на 30%.

"Экстремальные погодные условия уже оставляют значительный экономический след, а косвенные последствия могут быть такими же разрушительными, как и прямые разрушения", - отметил Бийненс.

В конце июня Южную Европу охватила аномальная жара, которая увеличивала угрозу лесных пожаров. В некоторых регионах Италии, Испании, Греции и Португалии температура поднималась выше +40°C.

Ученые считают, что учащение подобных волн жары связано с изменением климата, и предупреждают: такие явления становятся все более частыми.

По их оценкам, жара, которая охватила Европу в конце июня - начале июля, могла привести к значительно большему количеству смертей из-за влияния глобального потепления. Так, из примерно 2300 вероятных смертей, вызванных жарой, около 1500 можно связать именно с изменением климата. В условиях без глобального потепления жертв было бы около 770.

