Бартерные операции помогают обойти проблемы, возникшие из-за отключения SWIFT.

Впервые с 1990-х годов в российской внешней торговле набирает обороты бартер. Компании, которые пытаются обойти санкции, обменивают пшеницу на китайские автомобили, а семена льна - на строительные материалы.

Агентство Reuters пишет, что возвращение бартера показывает, насколько война в Украине исказила торговые отношения Москвы, спустя 30 лет после распада Советского Союза, который положил начало экономической интеграции России с Западом.

В 2024 году министерство экономики России выпустило 14-страничное "Руководство по внешнеторговым бартерным сделкам", в котором предприятиям даются рекомендации по использованию этого метода для обхода санкций. В нем даже предлагается создать торговую платформу, которая будет работать как бартерная биржа.

Видео дня

"Рост бартера является симптомом дедолларизации, давления санкций и проблем с ликвидностью среди партнеров", - сказал Reuters секретарь Генерального совета Российско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Максим Спасский.

Он считает, что объемы бартера, вероятно, будут расти и дальше.

При этом один из источников в торговле сообщил, что эта система помогает обойти санкции, которые отключают российские банки от операций с долларами и евро.

Три аналитика заявили, что возможным показателем масштабов бартера является растущее расхождение между статистикой внешней торговли центрального банка и данными таможенной службы, которое в первом полугодии 2025 года достигло 7 млрд долларов.

В ответ на запрос о комментарии таможенная служба России подтвердила, что бартер осуществляется с разными странами "по широкому спектру товаров". Однако там отметили, что количество бартерных сделок незначительно по сравнению с общим объемом внешнеторговых контрактов.

По опубликованным данным Федеральной таможенной службы, положительное сальдо внешней торговли России в январе-июле сократилось на 14% по сравнению с предыдущим годом, до 77,2 млрд долларов. Экспорт за этот период сократился на 11,5 млрд долларов до 232,6 млрд долларов, а импорт вырос на 1,2 млрд долларов до 155,4 млрд долларов.

Техника и авто в обмен на зерно

Журналисты Reuters через своим источники выяснили, что в одной из сделоккитайские авто обменяли на пшеницу. Кроме того, еще в двух сделках семена льна обменяли на различные товары, в том числе бытовую технику и строительные материалы из Китая.

Эксперты, знакомые с внешней торговлей России, сказали, что одна из сделок с льном, зарегистрированная в декларации 2024 года таможенной службой Уральского региона России, была оценена примерно в 100 000 долларов.

В других сделках металлы поставлялись в Китай в обмен на машины, китайские услуги обменивались на сырье, а российский импортер покупал алюминий для оплаты китайской компании. Одна сделка была заключена с Пакистаном.

Отмечается, что благодаря некоторым бартерным сделкам в Россию попали западные товары, несмотря на санкции.

Бартер - не единственный способ обойти западные ограничения. Некоторые трейдеры используют так называемых "платежных агентов", которые за определенную плату облегчают платежи с помощью различных схем, но такие транзакции рискованы.

Еще один способ осуществить платеж — через российский государственный банк ВТБ, у которого есть филиал в Шанхае. Другие используют криптовалюты, привязанные к доллару.

Проблемы с расчетами с Россией - главные новости

В августе 2024 года россияне пожаловались, что платежи на миллиарды юаней "зависли", поскольку банки Китая начали прекращать операции с РФ.

10 января 2025 года проблемы во внешнеторговых расчетах заставили крупные российские банки разрабатывать новые схемы для расчетов с Китаем.

18 августа агентство Reuters впервые сообщило о возрождении бартера в России как способа решить проблему расчетов при заключении сделок с торговыми партнерами, в частности с Китаем.

Вас также могут заинтересовать новости: