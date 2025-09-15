Россия использует в Польше ту же тактику, что и в Украине в первые годы вторжения, отметил Виктор Ягун.

Фотографии, на которых Россия размещает баллистические ракетные комплексы "Искандер" у границ с Польшей - это общая стратегия Москвы по созданию напряжения. Такое мнение высказал генерал-майор запаса СБУ, заместитель председателя СБУ (2014-2015), директор Агентства по реформированию сектора безопасности Виктор Ягун в эфире "Radio NV".

"Просто ситуация может быть создана как с одной, так и с другой стороны. Я общался со знакомыми, которые четко сказали, что они себя чувствуют очень безопасно в Калининграде. И, к сожалению, у нас пока нет возможности дистанционно отправить туда несколько дронов, даже без боевой части, чтобы они там просто полетали и немного их успокоили. Если бы кто-то из стран НАТО просто запустил туда имитационные дроны без боевых частей, я думаю, что после этого Россия немного бы попустилась. А так это обычная психологическая атака, что вот, у нас есть "Искандеры", - сказал Ягун.

Также эксперт прокомментировал информационную кампанию России после залета их беспилотников на территорию Польши. По словам эксперта, Москва здесь использовала такую же тактику, как и во время массированных атак по Украине в 2022-2023 годах.

"Была совмещена информационная составляющая с психологическим давлением во время массированных залетов дронов. Здесь надо понимать, что то, что сопровождалось мгновенной реакцией россиян в соцсетях - это указывает на заранее подготовленный сценарий. И даже не надо никому ничего доказывать", - пояснил Ягун.

Российские провокации: что надо знать

Ранее в сети появилось видео, на котором Россия разместила две пусковые установки "Искандер-М" на трассе в Калининградской области, развернув их в боевое положение прямо посреди дороги. Аналитики определили, что установки развернули менее чем в 40 км от границы с Польшей.

Также, как сообщал УНИАН, РФ создала еще одну провокацию, использовав беспилотник в небе над Румынией. Тогда же Польша снова поднимала истребители в небо из-за угрозы российских БПЛА.

