Новая лунная фаза открывает дверь к позитивным изменениям.

С 15 сентября 2025 года, когда Луна перейдет в знак Рака, три знака Зодиака окажутся под влиянием благоприятной энергии. Они ощутят явный сдвиг к обновлению и внутреннему равновесию. Лунная фаза наполняет нас силой и напоминает о том, что важно сосредотачиваться на действительно значимых вещах, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Луна в Раке открывает новый этап для как минимум трёх знаков Зодиака. Энергия транзита мягкая, но ощутимая - она вдохновляет и заряжает позитивом. Для этих трёх знаков день станет доказательством того, что позитивный настрой способен менять судьбу, принося удачу и гармонию.

Рак

Луна в вашем знаке открывает новый цикл благоприятных событий. Рак, вы почувствуете себя увереннее, яснее поймёте свои цели и направление движения в жизни.

15 сентября возможности будут приходить к вам легче, чем обычно, и это может вызвать удивление. Всё словно складывается идеально, и вы ощущаете благодарность за поддержку Вселенной.

Энергия этого дня благоприятствует как личным отношениям, так и развитию. Начинается светлый этап, и Вселенная подсказывает: доверяйте циклам и направлению, которое ведет вас к счастью.

Дева

Луна в Раке дарит Девам ощущение стабильности и уверенности. Этот транзит усиливает внутреннее спокойствие и помогает гармонично принимать решения.

15 сентября многое будет меняться вокруг вас, и ваши способности адаптироваться станут ключом к успеху. Эмоциональная сила Девы сегодня особенно важна для благоприятного исхода.

Неопределённость отступает: вы готовы к новым испытаниям и справитесь с ними. Удача приходит через внутреннее равновесие, и этот день принесет Девам чувство облегчения и уверенности.

Рыбы

Для Рыб Луна в Раке усиливает эмоциональную восприимчивость, превращая ее в инструмент гармонии с собой и окружающими. День будет благоприятен как в личной жизни, так и в профессиональной сфере.

Вы внимательны к происходящему вокруг, умеете сопереживать, но сегодня эмоции работают на вас, а не против.

15 сентября Рыбы почувствуют, что могут быть эмоциональными и одновременно рациональными и уверенными. Вселенная направляет вас к изобилию и внутреннему покою, и именно это станет проявлением удачи в этот день.

