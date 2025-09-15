По его словам, пока мы воевали, никто всерьез не думал, что следующие они и им этот опыт понадобится.

В Польше появляется часть политиков, которые реально понимают, что война с Россией, если не неизбежна, то действительно очень вероятна, и они к ней не готовы, поэтому надо срочно перенимать наш опыт. Об этом сказал ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в эфире Radio NV.

"Радислав Сикорский на самом деле вообще относится к числу наиболее, скажем так, адекватных, прагматичных политиков в современном мире. Он очень четко формулирует, обращается к европейцам, то есть даже не только к полякам, он говорит, что нам всем следует поменять парадигму и время принять то, что именно украинцы должны научить нас, как противостоять России, а не наоборот", - сказал он.

По его словам, это логично и очевидно.

"Было бы немножко странно, если бы после почти четырех лет, большой войны, не говоря уже о до того еще восемь лет "малой войны", кто-то другой имел бы лучший опыт противостояния россиянам, чем мы. В этом месседже скорее важно не то, что они признали нас инструкторами. Здесь гораздо важнее, как по мне, то, что они наконец признают, что им надо в этом учиться. Потому что очень долгое время они жили в мире, который по нашей аналогии я называю мир шашлыков на майские. И они до сих пор в нем живут", - пояснил эксперт.

Дикий подчеркнул, что мы воевали, европейцы смотрели на это, кто-то восхищался, кто-то нет, но главное, - что никто не примерял на себя. По его словам, никто всерьез не думал, что следующие они и им этот опыт пригодится. И даже большинство из тех, кто публично озвучивали, что такое может быть, на самом деле в это не верили.

"Вот у них этот мир шашлыков на майские всерьез начал двигаться только после дронов в Польше... У них появляется часть политиков, которые реально понимают, что война с Россией, если не неизбежна, то действительно очень уж вероятна, и что они к ней не готовы и надо срочно перенимать наш опыт", - рассказал эксперт.

Украинские операторы дронов будут обучать поляков

Как сообщал УНИАН, накануне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что польские антидронные команды пройдут обучение у украинских операторов с целью защиты от будущих атак со стороны России.

По словам Сикорского, учения будут проходить в центре НАТО, который находится на территории Польши, поскольку там условия безопаснее, чем в самой Украине.

Он добавил, что Запад должен учитывать, что именно украинские специалисты будут обучать польские подразделения противостоять России, а не наоборот.

