Есть недооценённый немецкий город, который некоторые считают даже более захватывающим, чем столицу страны, Берлин. Об этом пишет Daily Express.

Один из путешественников из Hand Luggage Only назвал малоизвестный немецкий город лучшим для посещения, похвалив его за дворец, рестораны и окружающие его озёра.

Отмечается, что Германия - любимая страна многих туристов благодаря своей природной красоте и увлекательной истории, но есть места, о которых туристы, возможно, раньше не слышали. Один из них - Шверин, который автор назвал лучшим немецким городом для посещения, отметив, что предпочитает его более известным местам, таким как Берлин, Гамбург и Мюнхен. Шверин - столица федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания, северной Германии с населением менее 100 000 человек.

Важно, что несмотря на свои небольшие размеры, Шверин может многое предложить туристам.

Hand Luggage Only хвалит Шверин за Шверинский дворец - тысячелетнее здание, в котором заседает федеральный парламент.

"Оказавшись здесь, обязательно попробуйте свежие морепродукты в ресторане LUKAS (они очень вкусные). Чтобы отлично отдохнуть, остановитесь в отеле Speicher am Ziegelsee, расположенном прямо на набережной", - советуют они.

Автор не одинок в своем мнении о Шверине как о достойном туристическом месте. Его главная достопримечательность, Шверинский замок, туристы описывают как "сказочный замок" с "великолепными пейзажами".

Важно, что другие популярные туристические достопримечательности Шверина - собор Святой Марии в центре города, а также городской зоопарк, Государственный музей и Центр документации.

В целом, посетители отзываются о Шверине довольно положительно. Один пользователь TripAdvisor написал:

"Главная достопримечательность - Шверинский замок. Его нужно увидеть, чтобы поверить. Потрясающее зрелище: он стоит у воды и возвышается над городом".

Другой пользователь написал, что в Шверине прекрасный старый город.

"Мне очень понравилось озеро, и это единственная столица земли в Германии, где парламент расположен на острове", - добавил он.

Интересно, что Шверин обошёл несколько популярных городов Германии и был назван лучшим городом для посещения по версии автора путевых заметок. На втором месте в списке - Гамбург, за ним следуют Берлин, Кёльн, Лейпциг и Дюссельдорф.

