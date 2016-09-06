В Киеве на добровольца ОУН напали с ножом, он находится в реанимации - очевидцы (видео)

Об этом на своей странице в Facebook пишет Евромайдан, добавляя соответствующее видео.

По свидетельствам очевидцев, раненый утверждает, что он - Виталий Регор, доброволец ОУН.

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"Виталию нанесли 8 ножевых ранений. Сейчас он находится в реанимации 17-й киевской больницы. Ему уже удалили селезенку, но это еще не все. Серьезно повреждены легкие и правая рука. Виталика не брали на фронт по состоянию здоровья, поэтому он пошел воевать в составе добровольческого батальона ОУН", - говорится в сообщении очевидицы на Facebook.

Ранее УНИАН сообщал, что столичная полиция разыскивает троих неизвестных, которые из огнестрельного оружия ранили мужчину, пытаясь отобрать у него крупную сумму денег.