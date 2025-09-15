Он подчеркнул, что если бы Путин побеждал, он был бы в Киеве и сменил бы правительство.

Россия на самом деле не побеждает на поле боя, заявил спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог на конференции в Киеве, отметив, что такой вопрос задавал ему американский лидер перед саммитом с Путиным.

"Побеждает ли Россия? Это замечательный вопрос, потому что его мне задал президент Трамп в Овальном кабинете примерно шесть недель назад. Тот же вопрос. И я решительно ответил: "Господин президент, не слушайте только меня. Ваш председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн ждет снаружи. Он стоит возле автомобиля. Пригласите его, спросите его об этом. Он ваш главный военный советник", - отметил Кэллог.

Он отметил, что и он, и Кейн сказали Трампу одно и то же - о победе россиян речь не идет.

"Дэн сказал то же самое. Они (русские) побеждают? Нет. Они не побеждают. А Путин может говорить, что побеждает, сколько угодно".

Он подчеркнул, что на самом деле Россия проигрывает эту войну.

"Если бы Путин побеждал, он был бы в Киеве, к западу от Днепра, в Одессе и сменил бы правительство. На самом деле Россия проигрывает эту войну".

Война в Украине - новости

Как писало Politico, Владимир Путин "президент войны" и поэтому не заинтересован в ее прекращении. А возвращение к роли президента мирного времени было бы равносильно понижению в должности.

Также СМИ писали, что президент США Дональд Трамп в частных разговорах признал, что неверно оценил намерения Владимира Путина относительно войны в Украине.

